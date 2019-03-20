Порошенко рассказал о приоритетных направлениях в оборонном секторе Украины

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент модернизация образцов вооружений и их серийное производство являются приоритетными направлениями в оборонном секторе Украины.
Порошенко рассказал о приоритетных направлениях в оборонном секторе Украины
  • ©president.gov.ua

«Сейчас приоритетными направлениями обеспечения Вооружённых сил Украины являются завершение разработки новых образцов, модернизация образцов вооружений и их серийное производство, в том числе ракетных комплексов «Ольха-М» и «Нептун», 155-миллиметровых артсистем «Богдана», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Об этом он сказал во время передачи военной техники и оружия ВСУ в Хмельницкой области.

Порошенко отдельно подчеркнул, что системное реформирование Вооружённых сил страны способствует постепенному приближению Украины к стандартам армий стран — членов НАТО.

Ранее представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить