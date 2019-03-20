Порошенко рассказал о приоритетных направлениях в оборонном секторе Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в настоящий момент модернизация образцов вооружений и их серийное производство являются приоритетными направлениями в оборонном секторе Украины.

«Сейчас приоритетными направлениями обеспечения Вооружённых сил Украины являются завершение разработки новых образцов, модернизация образцов вооружений и их серийное производство, в том числе ракетных комплексов «Ольха-М» и «Нептун», 155-миллиметровых артсистем «Богдана», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Об этом он сказал во время передачи военной техники и оружия ВСУ в Хмельницкой области.

Порошенко отдельно подчеркнул, что системное реформирование Вооружённых сил страны способствует постепенному приближению Украины к стандартам армий стран — членов НАТО.

Ранее представитель Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов рассказал, сколько оружия и военной техники предоставили украинским властям другие страны в течение 2014—2018 годов.