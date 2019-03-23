На Украине не исключили учреждения дня памяти жертв «российско-украинской войны»

В Министерстве по делам ветеранов Украины не исключили возможности учреждения дня памяти «погибших защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство поддерживает инициативу определения конкретной даты... Дату должны выбрать сами члены семей погибших. Именно их предложение мы будем предлагать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — пояснила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

Член совета ветеранов при ведомстве от Черниговской области Андрей Требух выступил с инициативой провести анкетирование членов семей украинских военных с целью определения необходимой даты.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая на торжественном мероприятии по случаю 205-летия со дня рождения поэта Тараса Шевченко, заявил, что страна освободилась от «культурной оккупации».