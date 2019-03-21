В Крыму отреагировали на слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о взыскании с России компенсации за «века оккупации».

«Климкин продолжает удивлять своими заявлениями относительно России, которые являются полнейшими глупостями. Теперь Климкин ушёл в историю и говорит о российской оккупации на протяжении веков. В своём идиотизме украинские власти пытаются переписать историю настолько откровенно, что это просто не может восприниматься адекватно», — отметил Ганжара.

Он добавил, что в настоящий момент именно в России могут посчитать ущерб, который был нанесён Крымскому полуострову в период его пребывания в составе Украины.

«Компенсации можем требовать только мы — крымчане, которые 23 года находились не только фактически в составе этого государства, но и испытали на себе угнетение с точки зрения позиции и политики украинских властей», — заключил он.

Ранее Климкин, комментируя обсуждение Госдумой вопроса о взыскании долгов с Киева за экономические потери Крыма, задумался о компенсации за «века российской оккупации».