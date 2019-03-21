В Крыму отреагировали на слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Короткая ссылка
Мария Носулько
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о взыскании с России компенсации за «века оккупации».
В Крыму отреагировали на слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
  • Reuters

«Климкин продолжает удивлять своими заявлениями относительно России, которые являются полнейшими глупостями. Теперь Климкин ушёл в историю и говорит о российской оккупации на протяжении веков. В своём идиотизме украинские власти пытаются переписать историю настолько откровенно, что это просто не может восприниматься адекватно», — отметил Ганжара.

Он добавил, что в настоящий момент именно в России могут посчитать ущерб, который был нанесён Крымскому полуострову в период его пребывания в составе Украины. 

«Компенсации можем требовать только мы — крымчане, которые 23 года находились не только фактически в составе этого государства, но и испытали на себе угнетение с точки зрения позиции и политики украинских властей», — заключил он.

Ранее Климкин, комментируя обсуждение Госдумой вопроса о взыскании долгов с Киева за экономические потери Крыма, задумался о компенсации за «века российской оккупации».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить