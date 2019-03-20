В Крыму объяснили новые санкции со стороны Украины

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал введение Украиной санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.

«Введение санкций не является неожиданной новостью. Это можно связать с внутриполитической украинской повесткой, связанной с избирательной гонкой. Второй момент — это те масштабные празднования воссоединения Крыма с Россией. Два таких события могли вызвать реакцию Киева... я бы призвал Киев и самого Порошенко поаккуратнее играться с этими санкциями. Они уже знают, что на любые ограничительные меры со стороны России следует как минимум зеркальный ответ», — отметил Ганжара.

Он добавил, что неконструктивная политика Украины в отношении России последние годы привела к тем экономическим и социальным последствиям, которые сейчас наблюдаются в стране.

По словам Ганжары, для России в целом и для Крыма в частности эти санкции последствий иметь не будут.

«Мы понимаем, что украинские санкции вообще не могут повлиять на положение дел. Любые рычаги давления на Крым сняты», — заключил он.

Ранее Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц.