Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц

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Пресс-служба Совета национальной обороны и безопасности Украины сообщила о введении санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.
Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц
  • © Christophe Gateau
  • globallookpress.com

«По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Отмечается, что санкции применены к руководителям Совета Федерации России и депутатам Государственной думы.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввёл в действие решение СНБО о дополнительных санкциях в отношении России.

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