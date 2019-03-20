Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц

Пресс-служба Совета национальной обороны и безопасности Украины сообщила о введении санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.

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«По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО. Отмечается, что санкции применены к руководителям Совета Федерации России и депутатам Государственной думы. Ранее сообщалось, что Порошенко ввёл в действие решение СНБО о дополнительных санкциях в отношении России.