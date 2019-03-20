Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против России
- РИА Новости
«Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее СНБО ввёл дополнительные антироссийские санкции. Меры направлены против как физических, так и юридических лиц. В список попали компании, бизнесмены, политики, работники силовых структур.