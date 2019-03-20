Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против России

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Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о дополнительных санкциях в отношении России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против России
  • РИА Новости

«Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее СНБО ввёл дополнительные антироссийские санкции. Меры направлены против как физических, так и юридических лиц. В список попали компании, бизнесмены, политики, работники силовых структур.

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