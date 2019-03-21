Климкин задумался о «компенсации» за «века российской оккупации»

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Глава украинского МИД прокомментровал на своей странице в Facebook обсуждение Госудмой вопроса о взыскании долгов с Украины за экономические потери Крыма

«У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», — написал министр иностранных дел Украины.

В ноябре 2018 года глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Украины должны выплатить Крыму компенсацию за нанесённый региону за последние годы ущерб.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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