«Лозунги заканчиваются»: Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии». По его словам, украинская армия способна показать западным коллегам, «как побеждать в гибридной войне». Между тем эксперты указывают, что натовские генералы вряд ли разделяют мнение Порошенко, а армия Украины находится в упадке. Аналитики подчёркивают, что украинский президент пытается набрать очки перед выборами, назначенными на 31 марта, однако «лозунги заканчиваются».

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».

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«И на сегодняшний день, когда у нас невероятно мощный боевой дух и абсолютно фантастическая боеспособность, уже наши партнёры из стран — членов НАТО приезжают к украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, как побеждать в гибридной войне, как бить таким образом врага», — приводит РИА Новости слова украинского президента.

По словам Порошенко, в 2014 году украинская армия «встречала врага голая и босая» и «на голом энтузиазме».

«Какой путь мы прошли с 2014 года, когда у нас на вооружении не было бронежилетов, разгрузочных жилетов, наколенников и налокотников, а что такое прибор ночного видения, мы видели только в интернете!» — заявил украинский президент.

Ранее он неоднократно говорил, что гордится вооружёнными силами страны, и называл украинскую армию «одной из самых боеспособных в Европе».

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool

Главная проблема армии Украины заключается в том, что она существует в сложных условиях, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

«Нет системы контроля, нет системы обучения, нет системы, при которой военнослужащие бы знали, какую задачу они выполняют. Нет ничего», — заключил эксперт в беседе с RT. Он отметил, что содержание вооружённых сил — очень сложная и затратная процедура.

«Армия — это институт. Для её функционирования нужны средства, кадры и ещё много чего. На Украине ничего этого нет. Всё — от военных училищ до Генерального штаба — было порушено», — сказал Жилин.

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко назвал высказывания Порошенко предвыборной риторикой.

«Серьёзно комментировать это просто невозможно, потому что это чушь. У стран НАТО в любом случае армии на порядок выше, круче и технологичнее, они более подготовленные. Чему они могут научиться у украинской армии? Как воровать из бюджета?» — говорит эксперт.

Заявление Порошенко бессмысленно и никак не связано с реальностью, подчеркнул Охрименко в беседе с RT.

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«Выборы скоро. Лозунги заканчиваются, и Порошенко генерирует новые. Я уверен, что генералы НАТО даже не в курсе, что они, оказывается, собираются ехать учиться у украинской армии. Думаю, они очень удивятся, услышав эту новость», — подытожил эксперт.

Участие Запада

Вместе с тем Вооружённые силы Украины во многом полагаются на материальную помощь со стороны западных партнёров. Однако технику им поставляют зачастую не самую современную.

Одним из примеров подобной помощи Киеву со стороны Вашингтона стала передача двух патрульных катеров класса Island, спущенных на воду в 1988 году и списанных со службы в США в 2017-м.

Впервые об этом стало известно в сентябре прошлого года. Украинская сторона тогда заявила, что получит катера на безвозмездной основе и что суда нужны Киеву для «усиления возможностей в Черноморском бассейне».

Однако катера до сих пор не поступили на Украину, поскольку не могут пересечь океан.

«Сейчас два корабля в Балтиморе. Это уже имущество Украины, но они ещё не готовы пересечь океан, чтобы работать в Чёрном море. Это состоится в текущем году», — сообщил УНИАН со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Помощь украинской армии со стороны Запада Жилин назвал специфической — он сравнил её с реализацией ненужных вещей.

«Они перебрасывают на Украину в виде помощи какой-то списанный хлам. Реально помощи нет. Помощь несистемна, это просто какой-то раздражитель для России», — подытожил Жилин.

Между тем в феврале стало известно о планах Соединённых Штатов выделить до $1 млн на модернизацию двух военных госпиталей в городах Днепр (бывший Днепропетровск) и Новояворовск.

В списке заявленных в тендерах работ значатся общий ремонт, установка системы теплоизоляции, замена крыши, перепланировка, а также размещение комплекса для реабилитации опорно-двигательного аппарата. По информации RT, рядом с этими двумя больницами располагается инфраструктура американских инструкторов, а им требуется медобслуживание.

В октябре сотрудничество американских военных с ВСУ обернулось трагическим инцидентом. В Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта разбился самолёт Су-27, на борту которого находились начальник авиации воздушного командования «Восток» полковник Иван Петренко и подполковник воздушных сил Нацгвардии США Сет Неринг. Оба лётчика погибли.