Зеленский отметил различия позиций Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Позиции Украины и Германии по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными», — цитирует его ТАСС.

При этом Зеленский добавил, что Киев благодарен за готовность вести предметный диалог с Берлином «по такому непростому вопросу».

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о планах ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».

В свою очередь, в Германии отвергли подобные действия со стороны Вашингтона.

Со своей стороны, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН выразил мнение, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока — 2» сильно переоценено.