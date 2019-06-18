Зеленский отметил различия позиций Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2»
- @nordstream2
«Наши позиции относительно проекта «Северный поток — 2» являются диаметрально противоположными», — цитирует его ТАСС.
При этом Зеленский добавил, что Киев благодарен за готовность вести предметный диалог с Берлином «по такому непростому вопросу».
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил о планах ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».
В свою очередь, в Германии отвергли подобные действия со стороны Вашингтона.
Со своей стороны, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН выразил мнение, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока — 2» сильно переоценено.