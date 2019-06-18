Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля
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«12 июля мы проведём встречу советников в минском формате и дальше посмотрим, как действовать дальше», — цитирует её ТАСС.
Меркель добавила, что Германия и Франция готовы к участию в новом саммите в нормандском формате.
Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.
Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату.