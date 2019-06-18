Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля

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Встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с укаинским лидером Владимиром Зеленским.
Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля
  • © Emmanuele Contini/imago stock&people
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«12 июля мы проведём встречу советников в минском формате и дальше посмотрим, как действовать дальше», — цитирует её ТАСС.

Меркель добавила, что Германия и Франция готовы к участию в новом саммите в нормандском формате.

Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН оценил условия Зеленского по возвращению к нормандскому формату.

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