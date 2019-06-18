«Отсутствуют опыт и политическая воля»: в России отреагировали на заявления Зеленского о расширении санкций

Владимир Зеленский находится с визитом в Европе. 17 июня его принял в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, а 18 июня запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине. По итогам переговоров с Макроном украинский лидер заявил, что готов вести диалог с Москвой только на определённых условиях, а в интервью немецкому Bild подчеркнул, что необходимо усилить антироссийские санкции. Эксперты указывают, что риторика украинского лидера фактически повторяет заявления его предшественника Петра Порошенко. Как полагают аналитики, такая позиция не будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. В Госдуме обратили внимание, что перед выборами Зеленский придерживался другой позиции по Донбассу. А в Совфеде считают, что украинский лидер сменил риторику под давлением националистов и внешних сил.

18 июня президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Берлин, где его примет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Накануне украинский лидер провёл переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. По итогам встречи Зеленский назвал условия, на которых Киев готов возобновить переговоры по Донбассу в нормандском формате.

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — заявил он.

При этом Зеленский также подчеркнул, что Киев не готов вести прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал украинский президент.

Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) 19 октября 2016 года.

РИА Новости

Кроме того, украинский лидер поддержал антироссийские санкции.

«Я понимаю, что невозможно установить мир военным путём… Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционное давление (на РФ. — RT), поэтому я прошу его сохранить. И я очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу», — отметил Зеленский на пресс-конференции в Париже.

В интервью немецкому изданию Bild украинский лидер также заявил, что если текущие ограничения в отношении России не будут работать, их необходимо усилить.

«Санкции — это дипломатический инструмент для достижения результата... Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить этот механизм», — считает он.

Также Зеленский рассказал, что скажет при первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным: «Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

«Предпочитает язык артиллерии»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин указал, что Киев не желает вести прямой диалог с Донбассом, а новый лидер Украины не может повлиять на радикалов. Он указал, что военные действия в регионе не прекращаются.

«То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооруженные формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что ДНР в течение четырёх лет призывает к переговорам в рамках минского формата, однако Украина «игнорирует все мирные инициативы».

«Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке», — указал Пушилин.

Позицию Зеленского раскритиковали и в Раде. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что заявления главы государства лишь отдаляют наступление мира в Донбассе.

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«Когда Зеленский говорит «мы не ведём переговоры с сепаратистами», я задаю вопрос — а в Минске мы с кем ведем переговоры?... Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года… И мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придётся нам, «Оппозиционной платформе — За жизнь», по принципу «не знаете — научим, не хотите — придётся заставлять», принуждать к миру уже эту новую власть», — заявил Шуфрич.

При этом в Европе выражают надежду, что новый президент Украины приложит усилие к урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Выражается надежда, что смена власти, приход другого президента станут неким новым стартом в российско-украинских отношениях и в сложной и очень трудной перспективе, но, тем не менее, постепенно создаст условие для решения проблемы Донбасса», — отметил Пушков.

«Результата не добился»

В Госдуме отмечают, что после выборов новый президент Украины сменил риторику по проблематике Донбасса. Депутат от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT подчеркнул, что Киеву не удастся наладить диалог с Москвой, если он начнёт диктовать свои условия.

«Складывается впечатление, что до выборов Зеленский цитировал одни инструкции, а после выборов — другие, кардинально противоположные. Диктовать России условия — это бить лбом о стену: усердие своё показал, лоб разбил, результата не добился», — пояснил он.

Дебаты в рамках президентской предвыборной гонки Петра Порошенко и Владимира Зеленского в апреле 2019 года.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Бальбек также отметил, что риторика Зеленского всё больше напоминает подходы прежнего лидера Украины Петра Порошенко.

«Такое ощущение, что негласно Зеленского уже называют «Порошенко 2.0». Возможно, украинскому лидеру ещё никто не подсказал, что Россия в одностороннем порядке на политические уступки не идёт, угроз не боится, санкции ожидаемого результата не принесли. Я не понимаю, зачем новый президент купается в том же болоте, которое загубило политическое будущее Петра Порошенко», — заключил депутат.

Ранее в Раде также отмечали, что Зеленский превращается в «маленького Порошенко».

«Отсутствие опыта»

По оценке члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, позицию Владимира Зеленского по Донбассу можно объяснить рядом факторов. Так, по его словам, он находится под давлением националистов, а также радикальной части населения, которую «фактически, создал Порошенко за пять лет своего правления на Украине».

«Кроме того, он находится под давлением США, которых никак не радует перспектива урегулирования отношений между Украиной и Россией. В-третьих, у него совершенно отсутствует опыт и политическая воля», — отметил Цеков в беседе с RT.

Как подчеркнул сенатор, Зеленский мог бы по-другому строить диалог с Москвой. По его мнению, тогда он смог бы добиться большего.

«Если бы он начал разговор с того, как улучшить отношения с Россией, предложил бы какие-то варианты по обмену пленными в Донбассе; если бы он сказал, что будет освобождён Вышинский, потому что никаких доказательств его шпионажа в пользу России нет; если бы он начал с доброжелательности — то и вопрос с моряками был бы решён быстро, как и многие другие вопросы, которые, может быть, не существенны для Зеленского, но важны для тех людей, которые в нынешней ситуации вынуждены страдать из-за провокаций Порошенко и украинских чиновников», — подчеркнул сенатор.

Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был заключён под стражу 15 мая 2018 года. Киев обвиняет его в госизмене. При этом в России не раз заявляли, что журналиста преследуют из-за его профессиональной деятельности. В ОБСЕ отмечают «символическое значение», которое могло бы иметь освобождение Вышинского. Как сообщил генсек организации Томас Гремингер на встрече с Пушковым, этот шаг мог бы «повлиять и на общее состояние российско-украинских отношений».

«Плывёт по течению»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, со своей стороны, отмечает, что Зеленский в сложившейся ситуации вынужден повторять политику Порошенко, потому что реальной власти у него пока нет. По мнению эксперта, Украина находится под гнётом Запада и связанной с ним политической элиты.

«Он (Зеленский. — RT) хотел бы сделать что-то другое, но просто не знает, как это сделать. Кроме того, явно не хочет менять линию поведения перед парламентскими выборами. Если парламентские выборы пройдут, а Зеленский получит там абсолютное большинство или что-то близкое к этому, вполне возможно, что он будет пытаться что-то корректировать в своём курсе, опираясь на лояльный парламент», — отметил эксперт.

Как полагает Брутер, Зеленский сейчас «плывёт по течению». Он добавил, что это лишь углубляет кризис в отношениях между Украиной и Россией.