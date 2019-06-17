Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату
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«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — сказал Зеленский во время выступления по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.

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