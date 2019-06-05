В МИД России надеются, что Зеленский «наведёт порядок» в Донбассе

Москва хотела бы видеть усилия Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что времени прошло не так много после инаугурации и реализация того, что было заявлено в ходе предвыборной гонки, невозможна в кратчайшие сроки. Но хотелось бы видеть хотя бы усилия на этом направлении», — сказала она.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в зарубежной поездке, где у него целый ряд важных встреч.

«Наверное, вернётся — наведёт порядок, как обещал», — добавила дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что у него есть новые конкретные решения по Донбассу.

Он подчеркнул, что «никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается».