Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

«У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера добиться мира на юго-востоке Украины.