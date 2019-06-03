Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе
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«У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера добиться мира на юго-востоке Украины.