Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть новые конкретные решения по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.
Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе
  • ©president.gov.ua

«У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский назначил бывшего украинского президента Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы действующего лидера добиться мира на юго-востоке Украины. 

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