Савченко рассказала об очередном «проигранном бое» за Донбасс
- РИА Новости
По её словам, речь в данном случае идёт в том числе о решении Москвы относительно выдачи паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Кроме того, Савченко напомнила об отказе ДНР и ЛНР от гривны и её замене на российский рубль.
«Нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», — уточнила нардеп.
24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов жителями Донбасса.
Ранее экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира на юго-востоке страны.