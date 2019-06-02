Савченко рассказала об очередном «проигранном бое» за Донбасс

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что Украина «проиграла» ещё один «бой» за Донбасс.
Савченко рассказала об очередном «проигранном бое» за Донбасс
  • РИА Новости

По её словам, речь в данном случае идёт в том числе о решении Москвы относительно выдачи паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Савченко напомнила об отказе ДНР и ЛНР от гривны и её замене на российский рубль.

«Нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», — уточнила нардеп.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении паспортов жителями Донбасса.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира на юго-востоке страны. 

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