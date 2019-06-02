Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГТРК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.

По его словам, стремления Киева по возобновлению процессов на базе соглашений сопровождаются «набившей оскомину риторикой».

«Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой», — пояснил Медведев.

Премьер также отметил, что заявления, которые в настоящее время звучат в украинской столице, «крайне противоречивы». Кроме того, российская сторона «не видит» каких-либо конкретных действий в указанном направлении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить имена новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира на юго-востоке Украины.

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