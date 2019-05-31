Зеленский назначит новых представителей на переговорах по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский объявит имена новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу на следующей неделе. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Зеленский назначит новых представителей на переговорах по Донбассу
  • Reuters

По его словам, «минская площадка обновит свою работу». Он добавил, что, предположительно, это произойдёт 5 июня.

«Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать», — сообщил Климкин.

По его словам, в обновлённой команде Киева будут «некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые».

Ранее Зеленский посетил командный пункт Вооружённых сил Украины в подконтрольной Киеву части Луганской области. 

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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