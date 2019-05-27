Зеленский посетил командный пункт ВСУ в Луганске

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Украинский лидер Владимир Зеленский впервые посетил командный пункт вооружённых сил страны в Луганской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский посетил командный пункт ВСУ в Луганске
  • ©president.gov.ua

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах», — говорится в сообщении администрации Зеленского в Facebook.

Отмечается, что украинский президент также осмотрел позиции ВСУ в населённом пункте Счастье.

Глава государства обсудил с солдатами вопросы улучшения бытовых условий в армии, а также расширение перечня социальных льгот для военнослужащих.

Кроме того, Зеленский выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.

Ранее в штабе Зеленского заявили о планах создать информационную стратегию по Донбассу.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал такой шаг продолжением политического курса экс-президента Украины Петра Порошенко.

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