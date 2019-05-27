Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу

Короткая ссылка
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы администрации президента Украины Юрия Костюка о планах создать новую информационную стратегию по Донбассу.
Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу
  • РИА Новости

Эксперт считает, что подобное решение является продолжением политической линии экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Именно при Порошенко Министерство информационной политики Украины начало реализовывать проекты по теме Донбасса и Крыма. При Петре Порошенко и его премьерах Яценюке и Гройсмане стали работать киевские телеканалы на территории Донбасса и выпускаться информационные продукты, направленные на жителей востока Украины», — добавил он.

Ранее Костюк выступил с заявлением о создании «отдельной стратегии по оккупированной территории».

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

По его словам, речь идёт об «очень мощной информационной войне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить