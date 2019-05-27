Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы администрации президента Украины Юрия Костюка о планах создать новую информационную стратегию по Донбассу.

Эксперт считает, что подобное решение является продолжением политической линии экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Именно при Порошенко Министерство информационной политики Украины начало реализовывать проекты по теме Донбасса и Крыма. При Петре Порошенко и его премьерах Яценюке и Гройсмане стали работать киевские телеканалы на территории Донбасса и выпускаться информационные продукты, направленные на жителей востока Украины», — добавил он.

Ранее Костюк выступил с заявлением о создании «отдельной стратегии по оккупированной территории».

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

По его словам, речь идёт об «очень мощной информационной войне».