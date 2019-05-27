В администрации Зеленского заявили о поиске нового здания для команды президента

Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк заявил, что команда Владимира Зеленского намерена переехать с Банковой улицы в центре Киева и в настоящее время находится в поиске нового офиса для главы государства.

«Мы очень хотим переехать. И мы делаем всё для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным», — отметил он в разговоре с «Новым временем».

При этом Костюк добавил, что в старом здании, где в настоящее время расположена администрация украинского лидера, «работать очень тяжело».

Ранее Зеленский заявил о желании переехать из здания АП на Банковой улице.

Кроме того, он пожаловался на президентское кресло.