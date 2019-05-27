В администрации Зеленского заявили о поиске нового здания для команды президента
- ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мы очень хотим переехать. И мы делаем всё для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным», — отметил он в разговоре с «Новым временем».
При этом Костюк добавил, что в старом здании, где в настоящее время расположена администрация украинского лидера, «работать очень тяжело».
Ранее Зеленский заявил о желании переехать из здания АП на Банковой улице.
Кроме того, он пожаловался на президентское кресло.