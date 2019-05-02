Зеленский пообещал не становиться «классическим политиком»

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский задумался о возможности баллотироваться на пост главы государства в апреле 2018 года, пообещав при этом не становиться «политиком в классическом смысле этого слова».
Зеленский пообещал не становиться «классическим политиком»
  • РИА Новости

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал представитель команды Зеленского Юрий Костюк.

«Он сказал, что думает и что у него есть идея, какой должна быть кампания. Володя хотел, чтобы всё выглядело нестандартно, чтобы была другая связь, и говорил, что не станет политиком в классическом смысле этого слова», — сказал он.

Костюк добавил, что в апреле 2018 года Зеленский рассказал тесному кругу людей о своих мыслях по поводу участия в выборах.

«После этого у нас была такая себе «разведка»: мы встречались с разными политологами, политконсультантами, слушали их мысли», — уточнил он.

Ранее ЦИК Украины объявила итоги второго тура выборов президента, согласно которым победу на них одержал Владимир Зеленский.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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