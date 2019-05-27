Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу

Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.

«По оккупированной территории мы хотим создать отдельную стратегию. Мы уже встречались и собираемся ещё встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», — заявил Костюк.

По его словам, это журналисты, которые знают «не понаслышке, не по Facebook, что там происходит», потому что «у них там остались родственники, с которыми они каждый день общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главной задачей прекращение огня на юго-востоке страны.

21 апреля Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

По его словам, речь идёт об «очень мощной информационной войне».