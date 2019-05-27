Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов
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Согласно данным, опубликованным на сайте главы украинского государства, в настоящее время обращение подписали свыше 25,4 тыс. человек.
«Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции», — говорится в тексте петиции.
Документ с требованием отставки нового украинского лидера появился на сайте 22 мая.
Уже 23 мая петиция собрала более 25 тыс. подписей.
В то же время в администрации Зеленского расценили данную ситуацию как шутку.