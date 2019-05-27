Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Петиция об отмене петиции за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Согласно данным, опубликованным на сайте главы украинского государства, в настоящее время обращение подписали свыше 25,4 тыс. человек.

«Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции», — говорится в тексте петиции.

Документ с требованием отставки нового украинского лидера появился на сайте 22 мая.

Уже 23 мая петиция собрала более 25 тыс. подписей.

В то же время в администрации Зеленского расценили данную ситуацию как шутку.