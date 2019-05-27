Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Короткая ссылка
Петиция об отмене петиции за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов
  • ©president.gov.ua

Согласно данным, опубликованным на сайте главы украинского государства, в настоящее время обращение подписали свыше 25,4 тыс. человек.

«Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции», — говорится в тексте петиции.

Документ с требованием отставки нового украинского лидера появился на сайте 22 мая. 

Уже 23 мая петиция собрала более 25 тыс. подписей.

В то же время в администрации Зеленского расценили данную ситуацию как шутку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить