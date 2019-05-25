Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT подписание петиции об отставке Андрея Богдана с поста руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского.

«Действительно, складывается ощущение, что это некий медийный повод. Вполне возможно, противники Зеленского используют его же приёмы публичного поведения, чтобы осложнить деятельность президента, его соратников и администрации», — считает эксперт.

Оленченко также напомнил, что петицию об отставке самого президента глава его администрации призвал расценивать как шутку.

«Можно к этому и так относиться. Но в любом случае кто-то это организует и проводит. Видимо, от Зеленского ждут какой-то определённости», — сказал он.

Ранее петицию об отставке Богдана с поста руководителя администрации президента Украины подписали более 25 тыс. человек.

По украинскому законодательству, для того чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, она должна собрать 25 тыс. голосов