Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского
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«Действительно, складывается ощущение, что это некий медийный повод. Вполне возможно, противники Зеленского используют его же приёмы публичного поведения, чтобы осложнить деятельность президента, его соратников и администрации», — считает эксперт.
Оленченко также напомнил, что петицию об отставке самого президента глава его администрации призвал расценивать как шутку.
«Можно к этому и так относиться. Но в любом случае кто-то это организует и проводит. Видимо, от Зеленского ждут какой-то определённости», — сказал он.
Ранее петицию об отставке Богдана с поста руководителя администрации президента Украины подписали более 25 тыс. человек.
По украинскому законодательству, для того чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, она должна собрать 25 тыс. голосов