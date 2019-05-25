Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT подписание петиции об отставке Андрея Богдана с поста руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
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«Действительно, складывается ощущение, что это некий медийный повод. Вполне возможно, противники Зеленского используют его же приёмы публичного поведения, чтобы осложнить деятельность президента, его соратников и администрации», — считает эксперт.

Оленченко также напомнил, что петицию об отставке самого президента глава его администрации призвал расценивать как шутку.

«Можно к этому и так относиться. Но в любом случае кто-то это организует и проводит. Видимо, от Зеленского ждут какой-то определённости», — сказал он.

Ранее петицию об отставке Богдана с поста руководителя администрации президента Украины подписали более 25 тыс. человек.

По украинскому законодательству, для того чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, она должна собрать 25 тыс. голосов

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