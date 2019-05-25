Украинские активисты подали иск в суд против Зеленского

Украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что 24 мая подала в суд иск против президента Украины Владимира Зеленского в связи с назначением руководителем президентской администрации Андрея Богдана.

«Общественный люстрационный комитет обратился с иском к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить указ о назначении Андрея Богдана главой администрации президента», — указано в заявлении организации в Facebook.

По её данным, иск будет рассматриваться кассационным судом в составе Верховного суда Украины. Активисты добавили, что ожидают открытия производства по указанному делу.

Ранее Богдан заявил, что переговоры между Украиной и Россией необходимы, если Киев хочет достичь мира в Донбассе.

21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Также он открыл доступ к зданию администрации и пригласил туда всех желающих.