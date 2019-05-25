Петицию об отставке главы администрации Зеленского подписали 25 тысяч человек

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Петицию об отставке Андрея Богдана с поста руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского подписали более 25 тыс. человек. Она опубликована на сайте украинского лидера.
Петицию об отставке главы администрации Зеленского подписали 25 тысяч человек
  • Reuters

По украинскому законодательству, для того чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, она должна собрать 25 тыс. голосов 

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона «Об очистке власти», — указано в петиции.

Ранее украинская организация «Общественный люстрационный комитет» подала иск в суд против Зеленского в связи с назначением Богдана на пост главы администрации президента.

21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

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