Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля. Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии.
Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле
  • РИА Новости

«Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, эта тематика обсуждалась. Но каких-то конкретных прикидок пока нет», — сказал Песков.

По его словам, «есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате».

«Вместе с тем, для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — сказал Песков.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

Также в администрации украинского президента сообщили, что президент Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.

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