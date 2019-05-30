В Киеве заявили о возможной встрече нормандского формата в июле

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире телеканала «1+1» заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

«Мы будем готовиться к встрече в нормандском формате. Это может случиться где-то в середине июля. Есть такой план», — приводит ТАСС его слова.

Также Данилюк отметил, что Украина в ближайшее время планирует изменить состав своих представителей в подгруппах контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в администрации украинского лидера сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.