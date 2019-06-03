Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Уже 5 июня будет первая встреча трёхсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой», — сказал украинский лидер.
Как сообщает «СТРАНА.ua», сам Кучма отметил, что «не мог не согласиться с таким предложением».
«Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их... Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины», — заявил он.
В октябре 2018 года сообщалось, что Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал эту отставку.