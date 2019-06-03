Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Уже 5 июня будет первая встреча трёхсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой», — сказал украинский лидер.

Как сообщает «СТРАНА.ua», сам Кучма отметил, что «не мог не согласиться с таким предложением».

«Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их... Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины», — заявил он.

В октябре 2018 года сообщалось, что Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал эту отставку.

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