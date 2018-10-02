Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу

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Бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Facebook написала его пресс-секретарь Дарья Олифер.

«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в трёхсторонней контактной группе по совместной работе. Таким образом подведён итог его работы представителя Украины в трёхсторонней контактной группе», — сказала она.

Как отмечается, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

28 сентября Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе. 

Эксперт Александр Асафов в беседе с Пятым каналом прокомментировал его решение

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