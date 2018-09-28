Эксперт прокомментировал отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе

Политолог Александр Асафов прокомментировал отставку экс-президента Украины Леонида Кучмы с поста представителя Киева в контактной группе.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Уход Кучмы из минской контактной группы без замены на действующих политиков или хотя бы чиновников означает, что украинская сторона пытается прекратить Минский процесс», — считает эксперт.

По его словам, Киеву вряд ли удастся найти замену, поскольку никто на это не пойдёт.

Если же ситуация изменится, то представлять интересы Украины должен «человек, встроенный в нынешнюю власть и готовый к конструктивному общению».

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отставку Кучмы.