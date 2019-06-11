Депутат Рады заявил о превращении Зеленского в «маленького Порошенко»
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«Зеленский постепенно превращается в маленького Порошенко. Ну смотрите, то же самое, слово в слово», — отметил основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Он напомнил об обещаниях Зеленского о мире в Донбассе во время визита в Брюссель, а также об отрицании украинской властью экономической блокады региона.
«В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он что, начитувач или президент?» — возмутился Рабинович.
При этом украинский депутат заявил, что положительно относится к Зеленскому.
5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского лидера во время речи в Брюсселе.
В штабе Зеленского объяснили ситуацию «диверсией» сотрудников МИД Украины и провокацией команды Порошенко.