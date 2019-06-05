Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи экс-лидера Украины Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.

Как заявил пресс-секретарь, ему приятно, что Зеленский «прислушивается к Порошенко». При этом он порекомендовал Зеленскому «нанять спичрайтера».

Ранее Зеленский на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет смертью российского «имперского проекта».