Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи экс-лидера Украины Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»
  • © president.gov.ua

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.

Как заявил пресс-секретарь, ему приятно, что Зеленский «прислушивается к Порошенко». При этом он порекомендовал Зеленскому «нанять спичрайтера».

Ранее Зеленский на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет смертью российского «имперского проекта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить