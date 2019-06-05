Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»
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«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Как заявил пресс-секретарь, ему приятно, что Зеленский «прислушивается к Порошенко». При этом он порекомендовал Зеленскому «нанять спичрайтера».
Ранее Зеленский на встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском заявил, что вступление Украины в ЕС станет смертью российского «имперского проекта».