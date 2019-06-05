Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

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Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
  • Reuters

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта», — цитирует главу государства пресс-служба администрации.

По его словам, это отразится не только на Украине, но и на России и других странах бывшего СССР.

Так, отметил Зеленский, это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».

4 июня Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Брюссель. 

В ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он назвал приоритетом достижение полноценного членства в НАТО и ЕС.

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