Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
- Reuters
«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта», — цитирует главу государства пресс-служба администрации.
По его словам, это отразится не только на Украине, но и на России и других странах бывшего СССР.
Так, отметил Зеленский, это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».
4 июня Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Брюссель.
В ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он назвал приоритетом достижение полноценного членства в НАТО и ЕС.