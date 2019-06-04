Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом назвал приоритетное направление внешней политики страны.

«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в Конституции Украины, остаётся неизменным. Это приоритет нашей внешней политики», — пояснил он.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал действующему главе государства налаживать диалог с Москвой.