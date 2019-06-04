Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом назвал приоритетное направление внешней политики страны.
Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
  • ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в Конституции Украины, остаётся неизменным. Это приоритет нашей внешней политики», — пояснил он.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений. 

В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал действующему главе государства налаживать диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить