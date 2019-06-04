Зеленский назвал приоритет внешней политики Украины
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«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в Конституции Украины, остаётся неизменным. Это приоритет нашей внешней политики», — пояснил он.
Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.
В свою очередь, бывший украинский лидер Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал действующему главе государства налаживать диалог с Москвой.