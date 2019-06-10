Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»

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Президент Украины Владимир Зеленский в шутливой форме прокомментировал обвинения в «краже абзаца» из речи экс-лидера страны Петра Порошенко для использования в своём выступлении в Брюсселе.
Зеленский в шутливой форме прокомментировал ситуацию с «плагиатом»
  • Reuters

Как отмечает «Обозреватель», Зеленский вспомнил о ситуации в начале своего выступления на съезде партии «Слуга народа».

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — пошутил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что в администрации Зеленского не стали менять «проверенные тезисы» Порошенко.

5 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в «краже абзаца» из речи бывшего украинского президента.

В штабе Зеленского, в свою очередь, заявили о «диверсии» со стороны сотрудников МИД Украины и провокации команды Порошенко.

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