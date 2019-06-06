Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала обвинения в «банальном плагиате»

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Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель прокомментировала заявление Святослава Цеголко, занимавшего пост пресс-секретаря Петра Порошенко, о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи экс-лидера страны.
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала обвинения в «банальном плагиате»
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«Президент Зеленский вычитывал все речи, и если он не соглашался с месседжами, то он их менял», — цитирует Интерфакс-Украина Мендель.

Она отметила, что если Зеленский «согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив для Украины: при смене руководства не меняется позиция Украины».

«Мы остаёмся на европейском и евро-атлантическом курсе и, конечно, мы признаём, что Россия является агрессором», — добавила Мендель.

Ранее Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи Порошенко, и назвал это «банальным плагиатом».

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