Порошенко объяснил обвинения в адрес Зеленского в «банальном плагиате»

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко оценил выступление действующего украинского лидера Владимира Зеленского в Брюсселе, отметив, что некоторые высказывания его преемника «родились» в офисе экс-главы страны.

«Во-первых, я подчёркиваю, что эти слова родились в моём офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС», — заявил он телеканалу NewsOne.

Порошенко также заявил, что приветствует состоявшийся визит Зеленского в Брюссель и поддерживает планы нового лидера по сохранению курса Украины в НАТО и ЕС.

Ранее пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что Зеленский украл абзац из речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» о смерти российского «имперского проекта».

Позднее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила это тем, что президент согласен с позицией прошлого лидера по некоторым вопросам.

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