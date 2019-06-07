Порошенко объяснил обвинения в адрес Зеленского в «банальном плагиате»
«Во-первых, я подчёркиваю, что эти слова родились в моём офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС», — заявил он телеканалу NewsOne.
Порошенко также заявил, что приветствует состоявшийся визит Зеленского в Брюссель и поддерживает планы нового лидера по сохранению курса Украины в НАТО и ЕС.
Ранее пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что Зеленский украл абзац из речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» о смерти российского «имперского проекта».
Позднее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила это тем, что президент согласен с позицией прошлого лидера по некоторым вопросам.