В Раде прокомментировали ситуацию с «плагиатом в речи Зеленского»

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал ситуацию с плагиатом в речи президента Украины Владимира Зеленского.

Как он отметил на своей странице в Facebook, ответственных за произошедшее в МИД Украины можно понять, учитывая тот факт, что риторика Зеленского не сильно отличается от того, что говорил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«В администрации президента такие нервы по поводу плагиата в речи Зеленского просто потому, что он сводит на нет великую победу на выборах. Они въехали во власть на белом коне, а всем рулят агенты Порошенко, так это выглядит. Но клерков из МИДа можно понять: повестка дня ведь не поменялась», — указал он.

По его словам, Зеленский всё также «продолжает скакать в НАТО и ЕС, просит усилить давление на Россию».

«Так зачем менять надёжные, проверенные тезисы? Раньше шли на ура, гарантированно вызывая тошноту и зевоту у европейских слушателей. Узнаваемый бренд Украины, так сказать», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь экс-главы Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи бывшего украинского президента.

Позднее в администрации Зеленского заявили, что виновными в произошедшем являются сотрудники МИД Украины.

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