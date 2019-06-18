Зеленский допустил расширение санкций против Москвы из-за Донбасса
«Санкции — это дипломатический инструмент для достижения результата... Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить этот механизм», — подчеркнул украинский лидер.
По мнению Зеленского, санкции являются единственным способом оказания давления на Москву, и их следует сохранить до прекращения огня в Донбассе и «восстановления» территориальной целостности и суверенитета Украины.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не готова на прямой диалог с Донецком и Луганском, а также назвал условия возвращения к нормандскому формату.
30 мая украинский лидер отметил, что Украина ведёт «две войны».
По его словам, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны».