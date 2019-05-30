Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — приводит пресс-служба украинского президента слова Зеленского.

Говоря о внеочередных парламентских выборах, Зеленский сказал: «Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать».

Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация в Донбассе, прекращение огня и обмен пленными.

Ранее сообщалось, что Зеленский провёл встречу с родственниками украинцев, которые находятся в плену в Донбассе.