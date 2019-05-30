Зеленский встретился с родственниками пленных
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«Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтёров ради возвращения наших пленных домой», — приводит пресс-служба президента его слова.
Отмечается, что глава государства подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что собирается заниматься вопросом освобождения пленных.