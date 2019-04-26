Савченко заявила, что планирует заниматься освобождением пленных

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что собирается заниматься вопросом освобождения пленных.

«Нельзя перестать заниматься вопросом освобождения пленных. Планирую не просто заниматься, планирую в конце концов скооперироваться с теми людьми, у которых получалось освобождать пленных. Я считаю, что вместе мы можем добиться лучших результатов, чем по одному», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует участвовать в парламентских выборах.

Также стало известно о внесении ею в парламент законопроекта, который предусматривает изменение избирательного законодательства.

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