Савченко намерена участвовать в парламентских выборах

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью. Об этом сообщила заместитель главы её политической платформы Татьяна Проторченко.
Савченко намерена участвовать в парламентских выборах
  • РИА Новости

Она отметила, что существует политическая сила, которая представила обществу свою программу и выдвинула Савченко кандидатом в президенты.

«Если все эти шаги уже сделаны, это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — цитирует Проторченко телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что освобождённая из-под стражи Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал её освобождение.

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