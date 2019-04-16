Савченко намерена участвовать в парламентских выборах
- РИА Новости
Она отметила, что существует политическая сила, которая представила обществу свою программу и выдвинула Савченко кандидатом в президенты.
«Если все эти шаги уже сделаны, это значит, что мы будем участвовать осенью в парламентских выборах. И мы надеемся на хороший результат», — цитирует Проторченко телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что освобождённая из-под стражи Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал её освобождение.