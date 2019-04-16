Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена выйти на работу в парламент 23 апреля, передаёт ТАСС.
Савченко намерена вернуться в Раду 23 апреля
  • РИА Новости

«В парламент на работу она выйдет сразу, на сессионную неделю, которая начнётся 23 апреля», — рассказала заместитель главы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

15 апреля Броварский межрайонный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи.

Ранее нардеп прокомментировала дебаты с участием президента страны Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также рассказала, как помогла кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому одержать победу в первом туре выборов. 

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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