Савченко рассказала о своей роли в победе Зеленского в первом туре выборов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook рассказала, как помогла кандидату в президенты Владимиру Зеленскому победить в первом туре выборов.

«Возможно, Владимир Зеленский так и остался бы актёром, сыгравшим Василия Голобородько в фильме «Слуга народа», с которого украинцы весело посмеялись, если бы не одно событие. Когда генеральный прокурор Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко вместе с... Владимиром Рубаном собиралась взорвать Верховную раду гранатами, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись ещё больше, чем с фильма «Слуга народа», — написала она.

По её словам, благодаря всему этому украинцы увидели в Зеленском ту силу, которая способна реализовать «их мечты», озвученные Луценко в Верховной раде.

«Люди испугались своих же радикальных мыслей и нашли выход своим мечтам… через избрание того, кто им эту мечту подарил, — Голобородько-Зеленского», — отметила Савченко.

По мнению политика, чтобы «поверить в чудо-сказку», надо почувствовать, что её можно реализовать наяву.

«Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение», — заключила депутат.

В марте перед первым туром выборов Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.