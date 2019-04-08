Савченко рассказала о своей роли в победе Зеленского в первом туре выборов

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook рассказала, как помогла кандидату в президенты Владимиру Зеленскому победить в первом туре выборов.
Савченко рассказала о своей роли в победе Зеленского в первом туре выборов
  • РИА Новости

«Возможно, Владимир Зеленский так и остался бы актёром, сыгравшим Василия Голобородько в фильме «Слуга народа», с которого украинцы весело посмеялись, если бы не одно событие. Когда генеральный прокурор Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко вместе с... Владимиром Рубаном собиралась взорвать Верховную раду гранатами, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись ещё больше, чем с фильма «Слуга народа», — написала она.

По её словам, благодаря всему этому украинцы увидели в Зеленском ту силу, которая способна реализовать «их мечты», озвученные Луценко в Верховной раде.

«Люди испугались своих же радикальных мыслей и нашли выход своим мечтам… через избрание того, кто им эту мечту подарил, — Голобородько-Зеленского», — отметила Савченко.

По мнению политика, чтобы «поверить в чудо-сказку», надо почувствовать, что её можно реализовать наяву. 

«Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение», — заключила депутат.

В марте перед первым туром выборов Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.

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