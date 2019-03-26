Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест Roshen из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти!» — написала Савченко.

Также она призвала граждан Украины «защитить свой голос».

«А потом защитите свой голос, если придётся — то и на «майдане», на вече в народном восстании! На всё это народ имеет право, если собственная правящая власть угрожает выживанию народа и нации», — заявила политик.

25 марта сообщалось, что рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского впервые превысил 30%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского на Украине.