СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.

По данным издания, если Порошенко проиграет, его предвыборная кампания «автоматически перейдёт» в парламентскую. Так, он планирует баллотироваться в Раду первым номером партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

При этом, говорится в материале, в случае провала в президентской гонке партию переименуют, оставив в названии только «Солидарность».

Источники называют наиболее нежелательным вариантом для Порошенко проигрыш в первом туре.

«Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой», — сказал один из членов штаба.

Согласно последним опросам, за Порошенко готовы проголосовать 17,1% украинцев. Его опережает шоумен Владимир Зеленский (32,1%).