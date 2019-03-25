СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Короткая ссылка
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
  • Reuters

По данным издания, если Порошенко проиграет, его предвыборная кампания «автоматически перейдёт» в парламентскую. Так, он планирует баллотироваться в Раду первым номером партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

При этом, говорится в материале, в случае провала в президентской гонке партию переименуют, оставив в названии только «Солидарность».

Источники называют наиболее нежелательным вариантом для Порошенко проигрыш в первом туре.

«Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой», — сказал один из членов штаба.

Согласно последним опросам, за Порошенко готовы проголосовать 17,1% украинцев. Его опережает шоумен Владимир Зеленский (32,1%).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить