На Украине освободили из-под стражи Савченко и Рубана
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что у них истекла мера пресечения, а судья не успел её продлить во время последнего заседании, в итоге их освободили прямо в зале суда до 7 мая, так как именно на эту дату назначено следующее слушание.
Ранее Савченко и Рубан заявили о намерении подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.
Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.
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