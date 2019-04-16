На Украине освободили из-под стражи Савченко и Рубана

Броварский межрайонный суд освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что у них истекла мера пресечения, а судья не успел её продлить во время последнего заседании, в итоге их освободили прямо в зале суда до 7 мая, так как именно на эту дату назначено следующее слушание.

Ранее Савченко и Рубан заявили о намерении подать ходатайство о рассмотрении их дела судом присяжных.

Савченко подозревают в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, теракте, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием. 22 марта 2018 года её задержали прямо в здании Верховной рады.

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