Савченко внесла в Раду законопроект по изменению избирательного законодательства

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко внесла в парламент законопроект, который предусматривает изменение избирательного законодательства. Об этом сообщает УНИАН.
Савченко внесла в Раду законопроект по изменению избирательного законодательства
  • РИА Новости

По данным агентства, законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» в части размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. 

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью.

15 апреля Броварский межрайонный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи.

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