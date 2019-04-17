Савченко внесла в Раду законопроект по изменению избирательного законодательства

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко внесла в парламент законопроект, который предусматривает изменение избирательного законодательства. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» в части размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью.

15 апреля Броварский межрайонный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи.